Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:59, 28 ноября 2023Интернет и СМИ

Стало известно об освобождении новой группы палестинских заключенных Израилем

Al-Jazeera: Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных

Фото: Reuters

Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных, состоящую из 33 человек. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

Отмечается, что освобожденные заключенные покинули тюрьму Офер (находится в Бейтунии) в сопровождении сотрудников Красного Креста. О том, кто вошел в четвертую группу, не сообщается.

26 ноября Израиль освободил третью группу палестинских заключенных из 39 человек, их привезли автобусами в Рамаллу. Среди освобожденных были только подростки. По этому случаю тысячи жителей Палестинской автономии устроили в центре Рамаллы празднование.

Ранее глава комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фарес заявил, что Израиль нарушает условия договора по освобождению заключенных. По его словам, израильская сторона не соблюдает согласованный критерий старшинства в сделке и освобождает заключенных не в порядке длительности пребывания людей в тюрьме.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      «Банковская сфера отражает состояние экономики в целом» Путин заявил о недооценке Западом российских банков

      В Германии спрогнозировали изъятие средств для Киева из невоенных статей бюджета

      Жителей 15 регионов предупредили о возможных последствиях шторма

      Президент Чехии заявил о недостаточной поддержке Западом Украины

      На Украине рассказали о последствиях критики депутатом Залужного

      В Британии заявили о необходимости мирового лидерства США

      Стало известно об освобождении новой группы палестинских заключенных Израилем

      Украина отправит в США депутатский десант

      Венгрия пообещала сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома

      В Польше украинцев сравнили с валяющимися на тротуаре детьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости