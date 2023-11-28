Стало известно об освобождении новой группы палестинских заключенных Израилем

Al-Jazeera: Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных

Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных, состоящую из 33 человек. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

Отмечается, что освобожденные заключенные покинули тюрьму Офер (находится в Бейтунии) в сопровождении сотрудников Красного Креста. О том, кто вошел в четвертую группу, не сообщается.

26 ноября Израиль освободил третью группу палестинских заключенных из 39 человек, их привезли автобусами в Рамаллу. Среди освобожденных были только подростки. По этому случаю тысячи жителей Палестинской автономии устроили в центре Рамаллы празднование.

Ранее глава комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фарес заявил, что Израиль нарушает условия договора по освобождению заключенных. По его словам, израильская сторона не соблюдает согласованный критерий старшинства в сделке и освобождает заключенных не в порядке длительности пребывания людей в тюрьме.