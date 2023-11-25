Израиль обвинили в нарушении условий договора по заключенным

Палестина обвинила Израиль в нарушении условий договора по заключенным

Израиль нарушает условия договора по освобождению заключенных. Об этом заявил глава комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фарес телеканалу CNN, передает РИА Новости.

По словам Фареса, израильская сторона не соблюдает согласованный критерий старшинства в сделке и освобождает заключенных не в порядке длительности пребывания людей в тюрьме. В связи с этим наблюдаются признаки возможного кризиса в том, что касается «списка имен» палестинских заключенных, объявленного Израилю.

Ранее советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Нуну заявил, что Израиль неоднократно нарушил пункты соглашения о прекращении огня.

Утром 24 ноября вступило в силу четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС. В тот же день еврейское государство освободило 39 заключенных.