Израиль решил освободить новую группу заключенных в обмен на заложников

Times of Israel: Израиль обменяет 50 заключенных палестинок на заложников ХАМАС

Израиль намерен отпустить пятьдесят заключенных палестинок в обмен на освобождение израильтян, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает Times of Israel.

По данным издания, правительство страны уже утвердило список женщин, которых досрочно освободят. Взамен палестинское движение ХАМАС должно будет отпустить пленных израильтян.

Ранее Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных, состоящую из детей и женщин. Еврейское государство отпустило 33 человека, тридцать из которых — дети.