Налог на жилье в Москве в 2024 году вырастет

Кадастровая стоимость жилья в Москве поднимется на 21 процент в 2024 году

Кадастровая стоимость жилплощади в Москве поднимется на 21 процент в 2024 году. Об этом сообщает столичный комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По результатам очередного тура государственной кадастровой оценки, торгово-офисная недвижимость подешевела на три процента. При этом, как отмечается, итоги кадастровой оценки соответствуют тенденциям рынка. В последний раз кадастровая стоимость московского жилья была пересмотрена в 2021 году — тогда она возросла на тот же 21 процент.

При оценке кадастровой стоимости недвижимости, от которой зависит размер налога на имущество и земельного налога, учитываются год постройки, материалы, использованные при постройке, этаж, инфраструктура района и транспортная доступность. Налог на имущество касается владения жилым домом, квартирой, комнатой, гаражом, машино-местом, единым недвижимым комплексом, объектом незавершенного строительства и иными сооружениями.

Ранее россиянам назвали последствия неуплаты налога на имущество до 1 декабря. Если не оплатить налог на имущество вовремя, будут начислены пени. Например, при долге в 10 тысяч рублей, в соответствии с текущем уровнем ключевой ставки, за каждые десять дней просрочки придется дополнительно отдавать по 50 рублей.