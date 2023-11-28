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08:00, 28 ноября 2023Ценности

Кайли Дженнер снялась в откровенных образах для модного журнала

Фото: Theo Liu / Interview Magazine

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер снялась откровенных образах для модного журнала Interview. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

Так, для обложки глянца 26-летняя знаменитость примерила черный бюстгальтер и кожаные брюки. Кроме того, она предстала перед камерой в белом платье с рюшами, сквозь ткань которого виден комплект прозрачного нижнего белья.

Вдобавок бизнесвумэн попозировала в огромной стеклянной капсуле, надев при этом белую прозрачную юбку, кружевной бюстгальтер бежевого цвета, красные чулки и остроносые туфли в тон.

Ранее Кайли Дженнер снялась в откровенном наряде и восхитила фанатов. Знаменитость поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в оголяющем тело платье черного цвета, оформленном глубоким декольте и тонкими завязками.

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      Мария Винар
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