Кайли Дженнер снялась в оголяющем тело платье

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в оголяющем тело платье черного цвета, оформленном глубоким декольте и тонкими завязками. При этом бизнесвумэн сделала макияж в нюдовых тонах и уложила волосы в локоны.

Поклонники оценили внешний вид Дженнер в комментариях под постом, который набрал более 1 миллиона лайков. «Она выглядит не только по-другому, но и еще лучше», «Самый красивый человек», «Очень горячо», «Невероятная», «Отлично смотришься», — высказывались они.

В октябре сестры Кендалл и Кайли Дженнер показали совместное фото в откровенных нарядах в честь Хеллоуина. Знаменитости предстали на размещенных кадрах в образах персонажей фильма «Бэтмен навсегда» — ассистенток злодея Двуликого, которых исполнили актрисы Дрю Бэрримор и Деби Мейзар.