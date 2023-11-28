В России захотели узнать мнение граждан о концертах с участием иноагентов

Депутат Шолохов захотел узнать мнение россиян о концертах с участием иноагентов

У россиян захотели узнать мнение о возможном участии иностранных агентов в телевизионных концертах и фильмах в преддверии появления большого числа новогодних развлекательных программ. Такое пожелание в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«Если с точки зрения закона нарушений не будет, то здесь начинается другая история. Готовы ли люди смотреть [концерты и фильмы с участием иноагентов]? Готовы ли люди свою новогоднюю ночь посвятить просмотру такого "Голубого огонька"? Если да, то да (оставлять участие иноагентов в концерте и фильме с соответствующей маркировкой — прим. «Ленты.ру»)», — заявил депутат.

По словам Шолохова, исходя из опроса россиян, государство сможет сделать серьезные выводы.

«Зачем пенять законодателя, зачем пенять правоохранителя, если мы сами готовы на такие действия. Я с удовольствием бы и сам поучаствовал и увидел бы результаты такого опроса», — заключил он.

Ранее стало известно, что Минюст захотел штрафовать россиян за распространение материалов иноагентов без соответствующей маркировки. По словам заместителя главы министерства Олега Свириденко, размер штрафа может составить от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. При этом чиновник предупредил, что санкции за распространение такой информации могут ужесточить.