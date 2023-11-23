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17:59, 23 ноября 2023Россия

Россиян предупредили о штрафах до полумиллиона рублей за материалы иноагентов

Минюст захотел штрафовать россиян за материалы иноагентов без маркировки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минюст захотел штрафовать россиян за распространение материалов иноагентов без маркировки. Об этом сообщил заместитель главы министерства Олег Свириденко, его слова приводит ТАСС.

По словам Свириденко, размер штрафа может составить от 300 тысяч рублей до полумиллиона. При этом чиновник предупредил, что санкции за распространение такой информации могут ужесточить.

«Обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрируют (без маркировки — прим. «Ленты.ру») Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тысяч штрафа на первое время», — заявил госслужащий.

Свириденко отметил, что штрафы могут заставить платить библиотеки, университеты, телевидение и простых граждан, и добавил, что положение о штрафах начнет действовать с конца ноября.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить въезд в страну гражданам со статусом иностранного агента, которые живут за рубежом и критикуют российские власти.

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      Марк Леонов
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