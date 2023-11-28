Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга отправили в СИЗО за мошенничество

Суд взял под стражу бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Лавленцева

Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

С 27 ноября ему изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 17 декабря. Причины такого решения не указываются.

19 июля экс-чиновника отправили под домашний арест в рамках уголовного дела, возбужденного полицией двумя днями ранее. По предварительным данным, примерная сумма хищений составила три миллиарда рублей. Его также обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Владимир Лавленцев занимал должность вице-губернатора Петербурга с мая 2013-го по октябрь 2014 года. Он курировал вопросы городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства и энергетики.

С 2015 по 2018 год он был главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда президента в ЦФО, а в октябре 2020 года стал генеральным директором компании «Стройтрансгаз».