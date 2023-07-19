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19:14, 19 июля 2023Силовые структуры

Бывшего вице-губернатора Петербурга отправили под домашний арест

В Москве бывшего вице-губернатора Петербурга отправили под домашний арест за мошенничество
Владимир Лавленцев

Владимир Лавленцев. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Мещанский районный суд Москвы отправил под домашний арест до 17 сентября бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Ему предъявили обвинение в мошенничестве.

Дело в отношении экс-чиновника было возбуждено полицией 17 июля. Фабула дела пока не раскрывается. По предварительным данным, примерная сумма хищений составила три миллиарда рублей.

Владимир Лавленцев занимал должность вице-губернатора Петербурга с мая 2013 по октябрь 2014 года. Он курировал вопросы городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства и энергетики. С 2015 по 2018 год он был главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда президента в ЦФО, а в октябре 2020 года стал генеральным директором компании «Стройтрансгаз».

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    Елизавета Новикова
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