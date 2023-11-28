Селяне расправились с тигром ради волшебных усов

В Индии селяне расправились с тигром при помощи электрической сети ради его усов

В Индии задержали 11 жителей деревни из штата Мадхья-Прадеш, которые расправились с тигром ради усов, зубов и когтей. Об этом сообщает Live9News.

Под суд попали селяне из района Шахдол. Следствие считает, что они загнали хищника в электрическую сеть, предназначенную для защиты посевов от кабанов, а потом забили его. Жители деревни были уверены, что при помощи «волшебных усов» хищника, а также зубов и когтей, излечат некие болезни.

Обвиняемые заявили, что тигр сам попал в электроловушку, а они лишь взяли ингредиенты для рецептов традиционной медицины. Однако следователи местного департамента лесного хозяйства уверены, что преступление было совершено намеренно. Задержанным предъявили обвинение в браконьерстве.

Ранее сообщалось, что коровы в индийском штате Мадхья-Прадеш дважды отпугнули напавшего на их сородича среди ночи тигра. Происшествие попало на видео, снятое камерами наблюдения.