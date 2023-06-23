Коровы вступились за сородича и отпугнули напавшего на него тигра

News9Live: в Индии коровы прогнали напавшего на их сородича тигра

Коровы в индийском штате Мадхья-Прадеш дважды отпугнули напавшего на их сородича среди ночи тигра. Об этом сообщает News9Live.

Попавший на видео инцидент произошел 18 июня. Тигр пробрался на территорию фермы, набросился на одну из коров и ранил ее. Однако сородичи пострадавшей сбежались со всей округи, вступились за нее и прогнали хищника.

Как рассказал владелец фермы, после этого дикая кошка отступила и в течение трех часов ждала возможности все-таки утащить покалеченную добычу. Однако когда тигр попытался атаковать снова, он не смог пробраться через ряды коров, которые окружили раненого сородича.

Хозяин пострадавшего животного рассказал, что оно получило травмы и его лечением занимаются ветеринары. Мужчина также заявил, что тигр уже пять раз проникал на территорию фермы. Позже выяснилось, что он пробирался к коровам через дыру в заборе.

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