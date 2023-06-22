Лосиха защитила детенышей от наглого медведя и попала на видео
На Сахалине лосиха набросилась на медведя и защитила детенышей
Лосиха спасла детенышей от медведя в лесах Сахалина. Об этом сообщает издание «Охотники.ру».
Животные попали на видео, их борьбу засняли местные жители. На кадрах видно, как лосиха несколько раз набрасывается на медведя, пытаясь защитить своих детенышей. Хищник забирается на деревья, когда на него бежит самка лося, а затем спускается, когда она возвращается к лосятам.
Отмечается, что наглый медведь, несмотря на молодость, продолжительное время атаковал лосиху и ее детенышей.
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