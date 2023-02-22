Лось разбил голову гулявшей с собакой женщине и попал на видео

NBC News: в США лось разбил голову женщине, гулявшей с собакой

В городе Анкоридж, штат Аляска, США, лось пробежал мимо гулявшей с собакой женщины и разбил ей голову. Об этом сообщает NBC News.

Трейси Хэнсен и ее пес по кличке Ганнер гуляли по привычному маршруту, когда сзади них появился огромный лось. Он догнал женщину и ударил ее копытом по голове, в результате чего она упала. «Я подумала, что кто-то по невнимательности сбил меня на велосипеде или на чем-то еще. Я поднесла руки к голове и сказала: "У меня идет кровь"» — вспоминает Хэнсен. Только когда она подняла голову, то поняла, что ее покалечил лось.

Нападение попало на видео, снятое очевидицей Кейт Тиммонс, проезжающей мимо на машине с семьей. «Муж помог перетащить ее через снежный занос, чтобы убрать с проезжей части и посадить вместе с собакой в нашу машину», — рассказывает она. Хэнсен отметила, что Тиммонс появилась в самое нужное время, чтобы помочь ей.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей наложили швы. Женщина до сих пор восстанавливается после полученных травм и мучается из-за головной боли. Тем не менее Хэнсен заявила, что произошедшее не помешает ей возобновить ежедневные прогулки с Ганнером.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор растерзал 85-летнюю женщину, гулявшую с собакой. Хищник набросился на пенсионерку, схватил ее и утащил под воду.