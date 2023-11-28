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18:24, 28 ноября 2023Интернет и СМИ

Малышева рассказала о слезах из-за слов сына

Малышева рассказала, что однажды младший сын своими словами довел ее до слез

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что однажды младший сын довел ее до слез своими словами. Подробностями она поделилась в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что инцидент произошел, когда ее младшему сыну было 11 или 12 лет. «В какой-то момент он мне говорит: "Ты мне больше не друг". Я говорю: "Как?" Он говорит: "Вот так, тебя нет в списке моих друзей". Я была в таком шоке, что я села на пол и зарыдала», — вспомнила она.

Телеведущая добавила, что через некоторое время сын забыл о своих словах. «Моему младшему сыну сейчас 32 года. Когда это вспоминаю, он говорит: "Мам, ну что ты все придумываешь, не было никогда такого". Хотя это было, это факт из жизни», — заключила врач.

У Малышевой двое сыновей. Старший сын Юрий работает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Младший сын Василий окончил адвокатскую школу в США.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» высмеяла людей, которые жалуются на последствия коронавируса. Она отметила, что в последнее время пациенты стали часто связывать перенесенную коронавирусную инфекцию со всеми недугами.

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      Олег Давыдов
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