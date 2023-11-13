Врач Елена Малышева высмеяла жалующихся на последствия коронавируса людей

Врач-терапевт Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале высмеяла людей, жалующихся на последствия коронавируса. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева отметила, что пациенты стали часто связывать перенесенную коронавирусную инфекцию со всеми недугами. «У нас прям этот ковид — виновник всего, ферменты печени — ковид, я забеременела, потому что не пользовалась презервативами, — ковид, я ничего не помню — это ковид, я все вспомнила — ковид, у меня пропал запах — это ковид, у меня появился запах — это ковид, везде ковид. Это уже смешно», — поиронизировала врач.

10 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что число заразившихся коронавирусом за последние четыре недели выросло вдвое. По ее словам, на заболеваемость в том числе влияют каникулы, праздники и миграционные процессы.

8 ноября Попова признала, что в России началась новая волна заболеваемости коронавирусом. По ее словам, треть всех заражений приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. В качества профилактики глава Роспотребнадзора призвала россиян пройти сезонную вакцинацию против гриппа.