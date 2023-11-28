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07:51, 28 ноября 2023Бывший СССР

Марочко рассказал об уловках при подсчетах потерь ВСУ

Марочко: ВСУ скрывают потери, учитывая погибших как пропавших без вести
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывает реальные потери живой силы, учитывая не всех погибших. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Его слова приводит РИА Новости.

По информации Марочко, офицеры отделов комплектования ВСУ, ведущие учет потерь личного состава, с момента начала СВО начали вести «двойную бухгалтерию». Так, стало известно, что генеральный штаб Министерства обороны Украины отдал распоряжение под грифом «секретно» о переносе части безвозвратных потерь в «графу пропавших без вести с определенными пометками».

Собеседник агентства отметил, что процентное соотношение таких данных по потерям зависит от особых распоряжений вышестоящего командования, поэтому конкретные цифры назвать невозможно.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВСУ несут санитарные потери на купянском направлении из-за холодов и ненадлежащего снабжения. По его словам, в медицинские учреждения Чугуева и Харькова начали поступать военнослужащие с тяжелыми формами острых респираторных и других заболеваний, связанных с переохлаждением, а также первые пациенты с обморожениями.

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      Екатерина Подвигина
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