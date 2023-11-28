Госдеп лишил гражданства родившегося в США 61-летнего врача

WP: Госдеп сообщил 61-летнему врачу о полученном им по ошибке гражданстве США

Государственный департамент США лишил гражданства родившегося в Вашингтоне 61-летнего врача с иранскими корнями. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По данным издания, Сияваш Собхани из Северной Вирджинии родился, учился и занимался медицинской практикой в Соединенных Штатах более 30 лет. Однако когда он пришел обновлять паспорт, в Госдепе обнаружили, что гражданство США при рождении ему выдали по ошибке. В частности, он не имел права на гражданство из-за того, что его отец был иранским дипломатом.

По словам Собхани, когда он отправлял заявление на получение нового паспорта в феврале, у него не было причин ожидать, что он столкнется с какими-либо трудностями. Решение ведомства стало для него шоком. «Я здесь всю жизнь. Я платил налоги, голосовал за президентов. Я служил жителям северной Вирджинии. Во времена ковида я был на работе, подвергал риску себя и свою семью», — заявил он.

Как пишет WP, Собхани подал заявление на получение постоянного места жительства. Он не знает, когда именно его дело будет рассмотрено, при этом уже потратил на судебные издержки 40 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что власти США начали лишать подозрительных граждан паспортов. Речь идет об американцах, которые не могут доказать, что родились на территории Соединенных Штатов.