Подозрительных американцев стали лишать гражданства

Власти США начали лишать подозрительных граждан паспортов. Речь идет об американцах, которые не могут доказать, что родились на территории Соединенных Штатов, пишет The Washington Post.

В большинстве случаев проверяют и забирают документы у тех, кто родился на границе с Мексикой. Их подозревают в том, что они получили свидетельства о рождении обманным путем и на самом деле не являются американскими гражданами.

Материалы по теме «Они покупали девочек и мальчиков» Вся правда и ложь о детских концлагерях в Америке

Как пишет газета, в некоторых случаях подозреваемых отправляют в тюрьмы, где содержатся нелегалы, и затем депортируют. Другие не могут вернуться в США из Мексики: на границе их паспорта забирают.

Тех, кого лишили документов, просят подтвердить законность своего пребывания и работы в стране. От них требуют доказательства того, что они ходили в детский сад и школу, сертификаты о крещении, старые договоры об аренде жилья. Однако даже после предоставления необходимых бумаг подозреваемые не получают гарантии того, что им вернут паспорта.

Согласно американским иммиграционным законам, обвиненные в нелегальном въезде в США взрослые сначала попадают в руки федеральных маршалов (сотрудников подразделения Минюста), а затем их направляют в суд.

В апреле министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики «нулевой терпимости» к нарушителям миграционного законодательства. Мигрантов, прибывших в Штаты с детьми, разлучали: задержанных родителей привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в специальные центры. Законодательство США запрещает арестовывать детей.

В июне редакция журнала Time поместила на обложку коллаж, состоящий из фигур плачущего ребенка и смотрящего на него президента США Дональда Трампа. Изображение сопровождается подписью «Добро пожаловать в Америку».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!