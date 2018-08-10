Родители Мелании Трамп стали американцами по нелюбимой Трампом схеме

Родители первой леди США Мелании Трамп стали американцами. Как пишет The Independent, они пошли по тому пути натурализации, который их зять Дональд Трамп активно критикует.

Газета отмечает, что Виктор и Амалия Кнавс (родом из Словении) были приведены к присяге в качестве граждан США после того, как дочь проспонсировала их грин-карты.

В то же время юрист Майкл Уайлдс, который представляет интересы супруги Трампа, отметил, что Кнавсы подали заявление на получение гражданства самостоятельно и не получали никаких поблажек или особого отношения. По его словам, в данном случае система показала, что она работает правильно и что двери Америки остаются открытыми для прекрасных людей.

Мелания Трамп родилась в городе Ново-Место в Словении, входившей в то время в состав Югославии. С 1996 года она живет в Нью-Йорке. За Дональда Трампа вышла замуж в январе 2005-го, а через год стала гражданкой США.

Борьба с нелегальными мигрантами — одно из основных предвыборных обещаний Трампа. Он неоднократно заявлял, что в результате «цепной реакции, когда вслед за одним из иммигрантов в США перебираются его родственники, в страну из других государств переселяются "худшие представители общества"». По его словам, подобное спонсорство должно быть ограничено супругами и несовершеннолетними детьми.

29 июля президент США также назвал американские законы, касающиеся разлучения детей мигрантов с семьями на границе, «глупейшими в мире».

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