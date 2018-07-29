Трамп назвал американские законы о мигрантах «глупейшими в мире»

Президент США Дональд Трамп назвал американские законы, касающиеся разлучения детей мигрантов с семьями на границе, «глупейшими в мире». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Пожалуйста, поймите, незаконное пересечение границы — вне зависимости от того, есть у мигрантов дети или нет — имеет последствия», — написал он.

По словам Трампа, многие мигранты используют детей для своих недобрых целей. «Конгресс должен принять меры для исправления глупейших и худших законов о миграции в мире!» — заключил американский лидер.

20 мая Трамп подписал указ, согласно которому практика разлучения на границе семей мигрантов запрещается. В июне коллаж, состоящий из фигур плачущего ребенка и смотрящего на него президента США, попал на обложку журнала Time. Темой номера стала жесткая политика руководства США в отношении мигрантов.

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