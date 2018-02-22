Теща и тесть Трампа перестанут быть мигрантами

Родители первой леди США Мелании Трамп скоро станут американскими гражданами. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на юриста Майкла Уалдса, который представляет интересы супруги Дональда Трампа.

По словам Уалдса, теща и тесть хозяина Белого дома — Виктор Кнавс и его супруга Амалия — находятся в США на законных основаниях, «у них статус постоянных жителей».

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Юрист не стал уточнять, когда супруги перебрались из Словении в Америку и как раздобыли грин-карты. Как отмечает издание, родители Мелании «ждут, когда им сообщат дату церемонии получения американского гражданства».

Американские правозащитники, выступающие против ужесточения правил въезда в страну иммигрантов, подняли вопрос о том, есть ли у родителей жены президента законное право проживать в США, поскольку сам Дональд Трамп активно добивается ужесточения правил въезда в страну иммигрантов.

Мелания Трамп родилась в городе Ново-Место в Словении, входившей в то время в состав Югославии. С 1996 года она живет в Нью-Йорке. За Дональда Трампа Мелания вышла в январе 2005-го, а через год стала гражданкой США.

Борьба с нелегальными мигрантами — одно из основных предвыборных обещаний Трампа. Он неоднократно заявлял, что в результате «цепной реакции, когда вслед за одним из иммигрантов в США перебираются его родственники, в страну из других государств переселяются "худшие представители общества"».

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