Трамп поселит в США два миллиона нелегалов

Иммиграционная реформа, проект которой планирует предложить Белый дом, может помочь 1,8 миллиона незарегистрированных переселенцев, которые приехали в США еще детьми, получить гражданство. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Таким образом Республиканская партия идет на существенные уступки демократам, взамен требуя от них ограничить иммиграцию и выделить 25 миллиардов долларов на обеспечение охраны границ, в частности, на строительство стены на границе с Мексикой. Помимо этого, республиканцы настаивают на прекращении так называемой цепной миграции — переезда членов семьи мигранта в ту страну, где он работает, а также на отмене визовой лотереи.

В документе, оказавшемся в распоряжении Politico, уточняется, что теперь американцы смогут обращаться к властям с просьбой предоставить визы только для супругов и несовершеннолетних детей. Таким образом, родители, братья, сестры и совершеннолетние дети в эту категорию не попадают.

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Как отмечает издание, в правительстве рассчитывают, что представителям двух партий в Конгрессе удастся договориться. Голосование в Сенате состоится 6 февраля.

5 сентября прошлого года президент США Дональд Трамп отменил указ Барака Обамы, заявив, что его предшественник на президентском посту обошел волю Конгресса, приняв порядок получения гражданства детьми-нелегалами, так называемую программу «Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов» (DACA).

Программа DACA позволяла получить отсрочку от возможной депортации детям нелегальных мигрантов, в основном из латиноамериканских стран, которые прибыли в США до того, как им исполнилось 16 лет.

В случае одобрения им выдавался документ об отсрочке депортации, а также разрешение на работу сроком на два года с возможностью продления. По данным на 2016 год, программой воспользовались около 750 тысяч человек, половина из которых проживала в Калифорнии и Техасе. В США этих людей также называют «мечтатели».

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