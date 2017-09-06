Обама отреагировал на решение Трампа выгнать детей-нелегалов из США

Бывший президент США Барак Обама на своей странице в Facebook назвал жестоким и ошибочным решение нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа отменить порядок, предоставляющий право въехавшим в детском возрасте в США нелегалам получить вид на жительство.

«Эти молодые люди настоящие американцы, но только не на бумаге. Родители привезли их в нашу страну еще совсем детьми. Возможно, что другого государства они просто не знают и не владеют никаким другим языком, кроме английского (...) Нельзя делать этих молодых людей объектом нападок, они не сделали ничего плохого», — написал 44-й президент США.

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5 сентября Трамп отменил указ Обамы, заявив, что его предшественник на президентском посту обошел волю Конгресса, приняв порядок получения гражданства детьми-нелегалами, так называемую программу «Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов» (DACA). «Нет возможностей принять реформу миграционного законодательства, если исполнительная ветвь власти сможет переписывать или отменять законы по своему усмотрению», — резюмировал Трамп.

Программа DACA позволяла получить отсрочку от возможной депортации детям нелегальных мигрантов, в основном из латиноамериканских стран, которые прибыли в США до того, как им исполнилось 16 лет.

В случае одобрения им выдавался документ об отсрочке депортации, а также разрешение на работу сроком на два года с возможностью продления. По данным на 2016 год, программой воспользовались около 750 тысяч человек, половина из которых проживала в Калифорнии и Техасе, передает BBC News. В США этих людей также называют «мечтатели».

Борьба с нелегальными мигрантами — одно из основных предвыборных обещаний Трампа. 25 января он подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета США, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.