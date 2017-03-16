Выдворенные из США при Трампе мексиканские нелегалы засобирались в Канаду

Многие нелегальные мигранты, которых экстрадировали из США после инаугурации нового президента Дональда Трампа, решили перебраться в Канаду. Об этом сообщает Reuters.

«С моим паспортом я собираюсь поехать в Канаду. Тем, у кого документов нет, в США больше делать нечего. Пришел черед Канады», — приводит агентство слова одного из выдворенных из США мексиканцев. В Соединенных Штатах теперь зорко следят за сохранностью границ, задержанных нелегалов незамедлительно выдворяют, и жить приходится, строго соблюдая закон.

Как уточняет Reuters, этому тренду есть множество свидетельств — по данным Оттавы, за три месяца с момента отмены виз количество мексиканцев, желающих приехать в Канаду, выросло втрое. В то же время юристы, специализирующиеся на миграционном законодательстве, обратили внимание на резко возросшее число звонков от граждан Мексики. Вдвое выросло и число проданных авиабилетов.

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Юрист Марсела Гонсалес рассказала агентству, что раньше она получала от мексиканцев примерно четыре звонка в месяц, теперь же — после инаугурации Трампа и подписанных им указов — ей приходится отвечать на четыре звонка за десять минут. Ее спрашивают, как устроить детей в местные школы и как оформить документы на постоянное проживание.

25 января Трамп подписал указ об охране границ, согласно которому на границе между США и Мексикой будет построена стена. «Мы покончим с опасной политикой предыдущей администрации — "хватать и отпускать", эта политика привела к гибели многих американцев. Для нас вновь станет приоритетом уголовное преследование и депортация незаконных иммигрантов, которые нарушили наши законы. После отбытия срока в нашей тюрьме они получат билеты в один конец в страну происхождения. И их правительства примут их обратно», — прокомментировал нововведение пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.