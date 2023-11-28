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15:29, 28 ноября 2023Среда обитания

Митя Фомин рассказал о переезде

Певец Митя Фомин рассказал о переезде в отремонтированную квартиру

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Митя Фомин собирается переехать в отремонтированную квартиру. Об этом он рассказал в интервью для Teleprogramma.pro.

Артист планирует полноценно въехать в обновленную квартиру в начале января, когда вернется из Дубая. Он отметил, что не может осуществить переезд уже несколько месяцев. «Знаете, ремонт — это такая вещь. То одно, то другое, то пятое, то десятое. Но надеюсь, что до Нового года я хотя бы смогу перевести туда вещи и зажить новой жизнью», — пояснил Фомин.

Ранее певец Дима Билан показал свою новую квартиру с видом на Красную площадь. Жилье музыканта расположено недалеко от Гнесинского училища, в котором он учился. Известно, что Билан потратил на недвижимость около 90 миллионов рублей. Певцу предстоит сделать ремонт — на данный момент в квартире нет мебели.

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      Александра Качан
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