Певец Митя Фомин рассказал о переезде в отремонтированную квартиру

Российский певец Митя Фомин собирается переехать в отремонтированную квартиру. Об этом он рассказал в интервью для Teleprogramma.pro.

Артист планирует полноценно въехать в обновленную квартиру в начале января, когда вернется из Дубая. Он отметил, что не может осуществить переезд уже несколько месяцев. «Знаете, ремонт — это такая вещь. То одно, то другое, то пятое, то десятое. Но надеюсь, что до Нового года я хотя бы смогу перевести туда вещи и зажить новой жизнью», — пояснил Фомин.

Ранее певец Дима Билан показал свою новую квартиру с видом на Красную площадь. Жилье музыканта расположено недалеко от Гнесинского училища, в котором он учился. Известно, что Билан потратил на недвижимость около 90 миллионов рублей. Певцу предстоит сделать ремонт — на данный момент в квартире нет мебели.