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12:39, 14 ноября 2023Среда обитания

Дима Билан показал свою квартиру с видом на Красную площадь

Дима Билан показал свою квартиру с видом на Красную площадь за 90 млн рублей

Российский певец Дима Билан показал свою московскую квартиру с видом на Красную площадь. Видео с интерьером нового жилья артист опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На ролике можно увидеть, что в квартире высокие потолки и отсутствует мебель. По словам Билана, ремонт выполнен «в советском ключе». В будущем году певец планирует переделать жилье. Он пообещал делиться с подписчиками информацией о продвижении работ. «Уже понимаете, да, какой увлекательный и идейный ремонт меня ждет!» — отметил Билан.

О новой недвижимости Димы Билана стало известно в начале октября. Певец сам рассказал о покупке, отметив, что недалеко от жилья находится Гнесинское училище, в котором он учился в юности. Позже выяснилось, что Билан заплатил за объект около 90 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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