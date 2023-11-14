Дима Билан показал свою квартиру с видом на Красную площадь за 90 млн рублей

Российский певец Дима Билан показал свою московскую квартиру с видом на Красную площадь. Видео с интерьером нового жилья артист опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На ролике можно увидеть, что в квартире высокие потолки и отсутствует мебель. По словам Билана, ремонт выполнен «в советском ключе». В будущем году певец планирует переделать жилье. Он пообещал делиться с подписчиками информацией о продвижении работ. «Уже понимаете, да, какой увлекательный и идейный ремонт меня ждет!» — отметил Билан.

О новой недвижимости Димы Билана стало известно в начале октября. Певец сам рассказал о покупке, отметив, что недалеко от жилья находится Гнесинское училище, в котором он учился в юности. Позже выяснилось, что Билан заплатил за объект около 90 миллионов рублей.