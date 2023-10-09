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17:42, 9 октября 2023Среда обитания

Стоимость квартиры Димы Билана с видом на Кремль оценили

Риелтор Шлепарева: Билан мог отдать за «кремлевское» жилье 90 миллионов рублей

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Новое жилье певца Димы Билана с видом на Красную площадь может стоить больше 90 миллионов рублей. От этой суммы начинаются цены на недвижимость площадью сто тысяч квадратных метров неподалеку от Кремля, рассказала в эфире «Национальной службы новостей» руководитель отдела продаж агентства «Релайт-Недвижимость» Ольга Шлепарева.

Стоимость жилплощади в районе улиц Серафимовича, Солянки, Мясницкой, Арбата и Петровки, откуда открывается вид на Красную площадь, оценивается от 500 до 900 тысяч рублей за квадрат. От 700 до 900 тысяч рублей — в непосредственной близости от Кремля. Но и покупают такие квартиры далеко не простые люди: бизнесмены, политики, медийные личности, поясняет Шлепарева. К примеру, по ее словам, лишь терраса в квартире Натальи Андрейченко с видом на Кремль занимала 200 квадратных метров.

О покупке квартиры, из окна которой видна Красная площадь, ранее рассказал сам артист. Как он отметил, рядом с его новым жильем располагается Гнесинское училище, в котором он учился в юности.

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    Виктория Клабукова
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