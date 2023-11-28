Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:04, 28 ноября 2023Россия

Москвич решил закончить ссору с женой прыжком из окна и поплатился

Москвич решил закончить ссору с женой прыжком из окна и остается с переломами

Фото: Serg_1974 / Shutterstock / Fotodom

В Москве пьяный 28-летний решил закончить ссору с женой прыжком из окна третьего этажа и поплатился. По информации Telegram-канала Shot, горожанин получил множественные переломы.

Москвич, перебрав со спиртным, начал перепалку с 23-летней супругой, поскольку та не отпускала его к друзьям. Он не мог выйти из квартиры, так как дверь была закрыта на ключ. Свою связку мужчина потерял.

Разозлившись, житель столицы выпрыгнул с третьего этажа. Однако поход к товарищам пришлось отложить: москвичу понадобилась помощь медиков. Он поднялся обратно в квартиру и сам вызвал бригаду скорой.

В больнице ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом руки, переломы ребер и ушиб грудной клетки. Его поместили в реанимационное отделение. Московские полицейские организовали проверку.

Ранее сообщалось, что на проспекте Испытателей в Санкт-Петербурге 22-летняя девушка испугалась мужа во время ссоры и выпрыгнула из окна многоэтажки.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия отменила все прежние постановления о закрытии КПП

      Российский чиновник получил от главы частного детсада два миллиона рублей

      Отдыхавший с семьей в Таиланде пожилой турист случайно упал с катера и не выжил

      Фанаты затравили украинского футболиста за связь с русской моделью

      Штрафовать за непродажу валютной выручки оказалось невозможно

      Эрдоган заявил генсеку ООН о необходимости судить Израиль за преступления в Газе

      Зеленский принял проект бюджета Украины с дефицитом в 43 миллиарда долларов

      Блокировку автомобилей BMW и Mercedes в России объяснили

      Минобороны России заявило о гибели 15 человек из-за отравленных ВСУ продуктов

      Дженнифер Лоуренс объяснила последние изменения во внешности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости