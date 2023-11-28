Москвич решил закончить ссору с женой прыжком из окна и поплатился

Москвич решил закончить ссору с женой прыжком из окна и остается с переломами

В Москве пьяный 28-летний решил закончить ссору с женой прыжком из окна третьего этажа и поплатился. По информации Telegram-канала Shot, горожанин получил множественные переломы.

Москвич, перебрав со спиртным, начал перепалку с 23-летней супругой, поскольку та не отпускала его к друзьям. Он не мог выйти из квартиры, так как дверь была закрыта на ключ. Свою связку мужчина потерял.

Разозлившись, житель столицы выпрыгнул с третьего этажа. Однако поход к товарищам пришлось отложить: москвичу понадобилась помощь медиков. Он поднялся обратно в квартиру и сам вызвал бригаду скорой.

В больнице ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом руки, переломы ребер и ушиб грудной клетки. Его поместили в реанимационное отделение. Московские полицейские организовали проверку.

Ранее сообщалось, что на проспекте Испытателей в Санкт-Петербурге 22-летняя девушка испугалась мужа во время ссоры и выпрыгнула из окна многоэтажки.