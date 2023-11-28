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18:07, 28 ноября 2023Силовые структуры

Мужчина несколько часов насиловал 16-летнюю россиянку в квартире

В Петербурге ищут молодого человека, изнасиловавшего девочку-подростка

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вечером 26 ноября потерпевшая пришла в полицию и рассказала о произошедшем. Она ходила на свидание с молодым человеком, однако он заманил ее в квартиру на 12-й Красноармейской улице. Там фигурант несколько часов насиловал подростка.

Сейчас следователи проверяют заявление несовершеннолетней.

Ранее стало известно, что в Москве полиция задержала мужчину, который изнасиловал женщину в 2010 году. 18 ноября 2010 года мужчины, находясь на территории гаражного кооператива в Москве, решили напасть на женщину и украсть ее телефон. После этого они изнасиловали пострадавшую. В результате полученных травм она не выжила. Остальных фигурантов дела ищут.

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      Екатерина Кашурникова
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