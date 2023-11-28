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13:45, 28 ноября 2023Россия

На берег в Севастополе после шторма выбросило реактивную мину

В Севастополе на берег после шторма выбросило реактивную мину

Фото: Telegram-канал Mash

В Севастополе после мощного шторма, который обрушился на город в ночь на понедельник, 27 ноября, на берег выбросило реактивную мину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, мину нашел местный житель, который сообщил об этом правоохранителям. На место прибыли саперы Росгвардии — они установили, что снаряд является учебным и опасности не несет.

Морские мины являются одним из самых эффективных видов противокорабельного оружия. Они опасны для противника из-за разрушительной силы. Реактивные мины крепятся на якоре — они предназначены для защиты или блокады шельфовой зоны с глубинами до 600 метров, а также для прибрежных коммуникаций. При обнаружении корабля или подлодки противника у мины срабатывает реактивный двигатель, впоследствии она всплывает и ударяет по цели.

На регионы Южного федерального округа обрушился мощный шторм. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. Там волны достигали девяти метров, порывы ветра — 40 метров в секунду. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президенту Владимиру Путину доложили о непогоде на юге России, он заслушал доклады об оперативной обстановке. Глава государства готов поехать в пострадавшие от непогоды регионы, но пока этого не требуется, добавил Песков.

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      Анастасия Шейкина
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