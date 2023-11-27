Путину доложили о непогоде в российских регионах
Президент России Владимир Путин заслушал доклады о непогоде, охватившей сразу несколько российских регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.
22 ноября в Крыму ввели режим ЧС из-за обрушившегося шторма. Принятие таких же мер анонсировали власти Севастополя.
Президенту доложили о погодных условиях в охваченных стихией регионах утром, сказал Песков. Также он сообщил, что Путин провел телефонный разговор с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
В связи с неблагоприятными погодными условиями глава государства получил правительству внимательно отнестись к сложившейся ситуации и принять меры по ликвидации последствий, добавил пресс-секретарь.
Ранее власти Ростовской области решили ввести режим повышенной готовности из-за непогоды. По словам главы региона Василия Голубева, наиболее напряженная ситуация наблюдается на территории Таганрога, Ростова-на-Дону и Азова, а также в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах.