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14:30, 27 ноября 2023Россия

Путину доложили о непогоде в российских регионах

Пресс-секретарь Песков: Путин заслушал доклады о непогоде в регионах России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заслушал доклады о непогоде, охватившей сразу несколько российских регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

22 ноября в Крыму ввели режим ЧС из-за обрушившегося шторма. Принятие таких же мер анонсировали власти Севастополя.

Президенту доложили о погодных условиях в охваченных стихией регионах утром, сказал Песков. Также он сообщил, что Путин провел телефонный разговор с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

В связи с неблагоприятными погодными условиями глава государства получил правительству внимательно отнестись к сложившейся ситуации и принять меры по ликвидации последствий, добавил пресс-секретарь.

Ранее власти Ростовской области решили ввести режим повышенной готовности из-за непогоды. По словам главы региона Василия Голубева, наиболее напряженная ситуация наблюдается на территории Таганрога, Ростова-на-Дону и Азова, а также в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах.

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      Алан Босиков
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