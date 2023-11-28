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09:37, 28 ноября 2023Бывший СССР

На Украине признали затухание патриотизма

Глава КМИС Паниотто: сплоченность украинцев постепенно заканчивается

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Сплоченность украинцев во время боевых действий заканчивается, и патриотизм в обществе спадает. Об этом рассказал глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью Blommberg.

Социолог сообщил, что в мае 2022 года 68 процентов жителей Украины считали необходимым оставить все разногласия, но сейчас цифра постепенно упала до 25 процентов.

Паниотто также признал падение уровня одобрения Владимира Зеленского и назвал затухание первоначального патриотизма нормальным явлением.

Кроме того, профессор психологии Марианна Ткалич рассказала, что украинское общество чувствует раздражение и разочарование из-за нереализованных, завышенных ожиданий от контрнаступления.

Ранее украинские военные в интервью немецкой газете Bild пожаловались на руководство страны, президента Владимира Зеленского и нехватку обеспечения. Бойцы рассказали, что часто им приходится самостоятельно оплачивать ремонт техники и покупку топлива.

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      Алевтина Запольская
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