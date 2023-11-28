На Украине сообщили о «карме в действии» для Польши

УНИАН назвало кармой проблемы польских перевозчиков на границе с Германией

Украинское агентство УНИАН сообщило о проблемах польских грузоперевозчиков на границе с Германией. Издание назвало

происходящее «кармой в действии».

Уточняется, что германская сторона начала усиленные проверки польских фур. В результате на границе выстроились очереди. «Это своего рода "карма" для Польши, которая на официальном уровне не спешит решать проблему с блокадой украинской границы», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, Польша платит свою цену за блокаду.« Как и Евросоюз в целом. Потому что это нарушает главный принцип объединенной Европы – свободное передвижение товаров без преград и границ, а Украина, де-факто, уже часть объединенной Европы», — утверждают они.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики с понедельника, 27 ноября, начнут круглосуточную блокаду контрольно-пропускного пункта (КПП) Медыка — Шегини на границе Польши и Украины.

