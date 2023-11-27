Польские перевозчики начнут круглосуточную блокаду КПП Медыка — Шегини

Польские перевозчики с понедельника, 27 ноября, начнут круглосуточную блокаду контрольно-пропускного пункта (КПП) Медыка — Шегини на границе Польши и Украины. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет РИА Новости.

До 26 ноября движение на данном пункте пропуска блокировали с 10:00 до 21:00 по московскому времени, но польские перевозчики решили ужесточить блокаду Украины. О том, что польские перевозчики заблокировали КПП, украинские пограничиники сообщили в минувший четверг, 23 ноября. Они прогнозировали, что блокада продлится до 26 ноября.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные КПП на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для перевозчиков с Украины и ограничить их количество. От этих действий Киев уже потерял более 400 миллионов евро.