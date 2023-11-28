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15:04, 28 ноября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о почти двукратном падении доверия к правительству

Директор КМИС Грушецкий: доверие к правительству Украины упало до 39 процентов

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

С 2022 года доверие населения Украины к правительству республики упало почти в два раза. Об этом со ссылкой на исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антона Грушецкого сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что доверие населения Украины к правительству республики упало с 74 процентов в 2022 году до 39 процентов к настоящему времени. Более ощутимое падание наблюдается в доверии к Верховной Раде — с 58 процентов в прошлом году оно снизилось до 21 процента. Когда именно были проведены опросы и сколько человек в участвовали, не уточняется.

Грушецкий заявил, что социологи надеялись на более благоприятные результаты, предположив при этом, что на снижение показателей оказали влияние коррупционные скандалы и недовольство недостаточными поставками западной военной помощи.

Ранее руководитель КМИС Владимир Паниотто сообщал о спаде патриотизма и сплочения в украинском обществе. Помимо этого, он также признал падение уровня одобрения президента Украины Владимира Зеленского.

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      Алевтина Запольская
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