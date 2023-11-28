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11:34, 28 ноября 2023Россия

На Урале матери устроили потасовку на пороге детсада из-за переписки в WhatsApp

E1.ru: в Екатеринбурге матери устроили кровавую потасовку на пороге детсада

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

В Екатеринбурге матери устроили кровавую потасовку на пороге детского сада «Апельсинки» на улице Мехренцева из-за переписки в WhatsApp. Об этом сообщил уральский портал Е1.ru.

Как утверждает издание, поводом для конфликта стало известие о драке мужчин в торговом центре «Гринвич». Одна из матерей пояснила, что оставила комментарий, который касался предполагаемой национальности парней.

В ответ на это супруг ее оппонентки поинтересовался, как женщина сходу определила национальность. Диалога не вышло и участники начали грубить друг другу. Собеседница Е1.ru рекомендовала мужу женщины «включить мозг», а последняя обозвала ее дурой и обвинила в хамстве.

Спустя день участницы переписки в мессенджере встретились возле дверей детсада, когда пришли за детьми. Там между ними продолжилась ссора, но в ход матери уже пустили кулаки.

«Она меня подкараулила, напала сзади, повалила на пол, била головой об стенку. А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке», — рассказала одна из участниц потасовки. После происшествия у нее диагностировали перелом носа. Горожанка обратилась в полицию.

Другая мать заявила, что оппонентка ее оклеветала. Ножа у нее не было и она никому не угрожала. По ее версии, женщина грубо общалась с ее мужем, за что та попросила ее извиниться, но вместо этого завязалась драка.

Ранее сообщалось, что две жительницы села Архангельское подрались на почве взаимных обвинений в черной магии и сдали друг друга в полицию.

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      Анна Щербакова
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