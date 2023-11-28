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13:32, 28 ноября 2023Россия

Нарисовавшего свастику на доске учителя московской гимназии отстранили от работы

Нарисовавшего свастику учителя московской гимназии № 1619 отстранили от работы

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Учителя элитной московской гимназии №1619 имени Цветаевой, нарисовавшего на доске свастику, отстранили от работы с детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил директор учебного заведения Евгений Скуднов.

По словам главы гимназии, администрация школы уже обратилась в полицию, а с детьми провели профилактическую беседу.

«В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения. С учениками девятого класса, где произошел инцидент, была проведена профилактическая беседа», — рассказал «Ленте.ру» Скуднов.

Кроме того, для детей проведут общешкольные мероприятия, посвященные опасности экстремизма.

Ранее сообщалось, что 41-летний сотрудник гимназии во время урока сделал на доске надпись, содержащую выражение «Слава Украине», и нарисовал свастику. О его поступке гимназисты рассказали другим учителям.

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      Марк Леонов
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