Нарисовавшего свастику на доске учителя московской гимназии отстранили от работы

Нарисовавшего свастику учителя московской гимназии № 1619 отстранили от работы

Учителя элитной московской гимназии №1619 имени Цветаевой, нарисовавшего на доске свастику, отстранили от работы с детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил директор учебного заведения Евгений Скуднов.

По словам главы гимназии, администрация школы уже обратилась в полицию, а с детьми провели профилактическую беседу.

«В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения. С учениками девятого класса, где произошел инцидент, была проведена профилактическая беседа», — рассказал «Ленте.ру» Скуднов.

Кроме того, для детей проведут общешкольные мероприятия, посвященные опасности экстремизма.

Ранее сообщалось, что 41-летний сотрудник гимназии во время урока сделал на доске надпись, содержащую выражение «Слава Украине», и нарисовал свастику. О его поступке гимназисты рассказали другим учителям.