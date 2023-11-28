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10:19, 28 ноября 2023Россия

В Москве учитель из элитной гимназии нарисовал свастику на доске во время урока

Mash: учитель из элитной гимназии Москвы нарисовал свастику на доске на уроке

Фото: RomanR / Shutterstock / Fotodom

Учитель информатики из элитной гимназии №1619 имени Цветаевой в районе Строгино на северо-западе Москвы нарисовал свастику и нанес антироссийскую надпись на интерактивную доску во время урока. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, 41-летний сотрудник гимназии прямо на занятии оставил на доске надпись, содержащую выражение «Слава Украине». О его поступке гимназисты рассказали другим учителям.

Московским преподавателем заинтересовались полицейские. Кроме того, из-за его поведения под проверку может попасть и гимназия, выяснил Mash.

До этого сообщалось, что в Южноуральске 63-летнюю учительницу оштрафовали за дискредитацию российских Вооруженных сил на уроке.

В ФСБ пояснили, что женщина публично в общественном месте высказывала свое отношение к специальной военной операции, обвиняя Россию в агрессивном поведении.

Еще раньше в отношении учительницы английского языка из Пензы возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ после того, как она допустила критические высказывания о действиях Российской армии на Украине. Речь преподавательницы со школьниками была записана, после чего отправлена в правоохранительные органы.

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      Анна Щербакова
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