Назван важнейший риск для российской экономики

АКРА: кадровый дефицит может привести к снижению темпов роста ВВП РФ до 1 %

Перегрев рынка труда и его перестройка, подразумевающие очень высокий уровень загрузки действующих производственных мощностей предприятий и резкое увеличение нагрузки на работников, являются важнейшими препятствиями для наращивания темпов роста российской экономики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков АКРА.

Нынешние уровни загрузки производственных мощностей уже достигли исторически очень высоких значений. Вышеуказанные факторы в конечном счете могут привести к замедлению темпов роста российской экономики с примерно трех процентов в 2023 году до около 1 процента в 2024-м, пришли к выводу аналитики.

Эксперты АКРА назвали производительность труда и человеческий капитал «единственными реальными источниками устойчивого роста». Их ограничение может негативно сказаться на перспективах роста российского ВВП в среднесрочной перспективе. «Как и в других странах с постиндустриальной демографией, миграционные тренды, вероятно, будут все сильнее влиять на экономическую политику», — заключили специалисты.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Агентстве трансформации и развития экономики (АТРЭ) сообщила об одном из способов побороть кадровый голод на российском рынке труда. Для решения этой проблемы к 2030 году необходимо будет переобучить в общей сложности 25 миллионов граждан — в среднем по по 4,2 миллиона человек в год.