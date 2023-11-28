Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:33, 28 ноября 2023Экономика

Назван важнейший риск для российской экономики

АКРА: кадровый дефицит может привести к снижению темпов роста ВВП РФ до 1 %

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Перегрев рынка труда и его перестройка, подразумевающие очень высокий уровень загрузки действующих производственных мощностей предприятий и резкое увеличение нагрузки на работников, являются важнейшими препятствиями для наращивания темпов роста российской экономики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков АКРА.

Нынешние уровни загрузки производственных мощностей уже достигли исторически очень высоких значений. Вышеуказанные факторы в конечном счете могут привести к замедлению темпов роста российской экономики с примерно трех процентов в 2023 году до около 1 процента в 2024-м, пришли к выводу аналитики.

Эксперты АКРА назвали производительность труда и человеческий капитал «единственными реальными источниками устойчивого роста». Их ограничение может негативно сказаться на перспективах роста российского ВВП в среднесрочной перспективе. «Как и в других странах с постиндустриальной демографией, миграционные тренды, вероятно, будут все сильнее влиять на экономическую политику», — заключили специалисты.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Агентстве трансформации и развития экономики (АТРЭ) сообщила об одном из способов побороть кадровый голод на российском рынке труда. Для решения этой проблемы к 2030 году необходимо будет переобучить в общей сложности 25 миллионов граждан — в среднем по по 4,2 миллиона человек в год.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «За неприемлемый поступок» Лукашенко уволил помощника по Витебской области

      Водителей предупредили о новом штрафе

      В российском регионе двое детей сбежали из дома и оставили послание матери

      В российском регионе задержали выловивших 247 килограммов трепанга браконьеров

      Володин отреагировал на закрытие Финляндией КПП на сухопутной границе с Россией

      Мужчина решил почитать журнал в комнате ожидания и обнаружил странную записку

      МВД предложило запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права

      Поезд разрезал выпавшую из автобуса женщину пополам

      Назван средний чек на частные заказы по уборке снега в России

      Кайли Дженнер снялась в откровенных образах для модного журнала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости