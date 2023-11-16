В России нашли способ справиться с кадровым голодом

АТРЭ: для утоления кадрового голода необходимо переобучить 25 млн россиян

Для утоления кадрового голода необходимо переобучить 25 миллионов россиян. О найденном способе сбалансировать рынок труда заявили в Агентстве трансформации и развития экономики (АТРЭ), сообщает газета «Ведомости».

Чтобы справиться с проблемой дефицита рабочих рук к 2030 году можно проводить через программы дообучения и переобучения населения по 4,2 миллиона человек в год. В их числе — 2,2 миллиона граждан в возрасте 25–35 лет, 1,2 миллиона работников отраслей с минимальной оплатой труда, 300 000 инвалидов 3-й группы, военных в запасе, участников СВО, женщин в декрете и прочих россиян.

Дефицит кадров объяснили не только демографическими особенностями, но и происходящим обесцениванием профессионального образования. Зарплата работников без образования сопоставима или выше, чем у сотрудников производства, при этом спрос на самозанятых, в том числе курьеров, только растет.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что аномально низкий уровень безработицы тормозит экономику страны, а основной проблемой является человеческий ресурс. Качественный и количественный дефицит кадров — это серьезный системный вызов, отметил глава ведомства. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, кадровый голод сдерживает дальнейший рост экономики и особенно остро его ощущают машиностроение и химическая промышленность.

По мнению вице-спикера Госдумы Александра Бабакова, справиться с дефицитом кадров в России поможет «зарплатная революция». В стране необходимы системные меры по резкому повышению производительности труда, радикальному наращиванию фондовооруженности производств и, соответственно, быстрому росту оплаты труда, объяснил он.