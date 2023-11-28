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11:17, 28 ноября 2023Забота о себе

Названы четыре главных повышающих риск развития рака фактора

Онколог Барчук предупредил, что ожирение и курение повышают риск развития рака

Фото: Reza Mehrad / Unsplash

Развитие рака провоцируют болезни, курение, ожирение и несколько других факторов, предупредил онколог Антон Барчук. Его слова о том, что повышает риск развития этого смертельно опасного заболевания, приводит агентство РИА Новости.

В научной работе, одним из авторов которой стал Барчук, онкологи утверждают, что некоторые виды рака можно предотвратить. По их словам, существует четыре главных фактора, значительно увеличивающих вероятность возникновения онкологических заболеваний. Это курение, злоупотребление алкоголем, ожирение и папилломавирусы человека, назвали ученые.

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Специалисты отметили, что женщины больше подвержены раку из-за ожирения и папилломавируса, а мужчины — из-за курения и алкоголя. При этом ученые предупредили, что в зоне риска находятся и молодые люди. Объясняется это тем, что крайне канцерогенные папилломавирусы поражают сексуально активных людей.

Директор крупнейшей в мире независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK Йен Уолкер убежден, что миллионы жизней, которые уносит рак, можно спасти. По его мнению, наибольший эффект даст отказ от курения.

Ранее онколог Евгений Черемушкин предупредил о продуктах, провоцирующих развитие рака кишечника. В частности, он включил в этот список копченое мясо.

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      Алиса Дмитриева
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