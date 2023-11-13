Россиян предупредили о провоцирующих рак кишечника продуктах

Онколог Черемушкин: копченое и жареное мясо увеличивают риск развития рака

Неправильное питание — это фактор, провоцирующий развитие рака кишечника. Об этом предупредил врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что наибольший вред организму наносит чрезмерное употребление копченого или жареного мяса. Также, по его словам, риск развития онкологических заболеваний увеличивается при злоупотреблении переработанными продуктами. «В рацион необходимо добавлять фрукты и овощи, содержащие большое количество клетчатки», — посоветовал врач.

Помимо питания, онколог назвал другие факторы, вызывающие рак кишечника, — наследственные заболевания, вредные привычки, малоподвижный образ жизни и хронический стресс. Черемушкин добавил, что обычно на ранних стадиях опухоль не дает о себе знать, поэтому, чтобы вовремя ее обнаружить, он посоветовал регулярно посещать врача и проводить осмотры.

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил, что из-за недостатка клетчатки нарушается работа желудочно-кишечного тракта. По его словам, это может спровоцировать ряд заболеваний, в том числе несколько видов рака.