Немцев предупредили о летальной угрозе

Reuters: жителей Западной Германии призвали не покидать дома из-за погоды

Власти Германии предупредили жителей западной части страны о летальной угрозе, которую может представлять неблагоприятная погода. Немцев призвали не покидать свои дома, передает Reuters.

Внезапное ухудшение погодных условий привело к увеличению числа инцидентов на автомобильных дорогах. В нескольких частях Германии люди оказались заперты в машинах из-за скользких дорог и упавших во время метели веток деревьев. Сотню водителей и пассажиров пришлось эвакуировать в районе Райнгау-Таунус, еще 70 не могли выбраться из своих авто на дороге рядом с другим населенным пунктом.

Непогода также привела к авариям, которые унесли жизни двух автомобилистов. Один из пострадавших — 71-летний мужчина из Баден-Вюртемберга. По данным полиции, он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу. Похожий случай произошел с 54-летним водителем из Рейнланд-Пфальца.

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