Нетаньяху заверил в усилии Израиля по минимизации жертв среди жителей Газы

Welt: Нетаньяху заявил об усилии Израиля по минимизации жертв среди жителей Газы

Власти Израиля прикладывают все усилия ради минимизации жертв среди мирных жителей сектора Газа. С таким заявлением в эфире немецкого телеканала Die Welt выступил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

«Мы делаем все возможное для минимизации жертв среди гражданского населения. Мы и дальше продолжим так делать», — сказал глава кабмина, добавив, что попытки некоторых политиков призвать Израиль к ответственности за гражданские жертвы абсолютно неприемлемы.

«Мы должны делать то, что необходимо для уничтожения ХАМАС, несмотря ни на что, избегать жертв среди гражданских», — подчеркнул Нетаньяху.

В конце октября Минздрав Палестины сообщил, что число жертв среди гражданского населения Газы составило по меньшей мере восемь тысяч человек, половина из них — дети.