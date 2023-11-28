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21:01, 28 ноября 2023Мир

Нетаньяху заверил в усилии Израиля по минимизации жертв среди жителей Газы

Welt: Нетаньяху заявил об усилии Израиля по минимизации жертв среди жителей Газы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Saleh Salem / Reuters

Власти Израиля прикладывают все усилия ради минимизации жертв среди мирных жителей сектора Газа. С таким заявлением в эфире немецкого телеканала Die Welt выступил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

«Мы делаем все возможное для минимизации жертв среди гражданского населения. Мы и дальше продолжим так делать», — сказал глава кабмина, добавив, что попытки некоторых политиков призвать Израиль к ответственности за гражданские жертвы абсолютно неприемлемы.

«Мы должны делать то, что необходимо для уничтожения ХАМАС, несмотря ни на что, избегать жертв среди гражданских», — подчеркнул Нетаньяху.

В конце октября Минздрав Палестины сообщил, что число жертв среди гражданского населения Газы составило по меньшей мере восемь тысяч человек, половина из них — дети.

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      Виктория Кондратьева
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