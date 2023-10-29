В Палестине назвали число погибших в секторе Газа

Минздрав Палестины: число жертв атак на сектор Газы превысило 8 тысяч человек

В результате израильских обстрелов и бомбардировок сектора Газа погибли по меньшей мере восемь тысяч человек. Такие данные привел Минздрав Палестины, передает телеканал Al Hadath.

В ведомстве уточнили, что половина жертв — дети. Сообщается, что за прошедшие сутки число погибших выросло более чем на 300 человек.

Ранее глава США Джо Байден поставил под сомнение правдивость данных властей Палестины о числе жертв в секторе Газа. Он также добавил, что среди погибших палестинцев «есть невиновные люди». По словам американского лидера, это является «ценой ведения войны».

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Израиль назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.