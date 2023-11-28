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17:37, 28 ноября 2023Путешествия

Невменяемый пассажир самолета повалил стюардессу на пол и ударил ее по голове

The Messenger: пассажир American Airlines напал на стюардессу и попался полиции

Фото: Henry Romero / Reuters

Невменяемый пассажир авиакомпании American Airlines напал на стюардессу во время посадки на самолет, задержал вылет рейса и попался полиции. Об этом сообщает The Messenger.

По информации издания, инцидент произошел на рейсе из Майами в Нью-Йорк. Мужчина повалил члена экипажа на землю и ударил ее по голове. Бортпроводница сразу потеряла сознание, а в аэропорт вызвали представителей правопорядка.

«Это очень серьезно. Сейчас она лежит на полу», — заявил пилот по громкой связи, попросив всех пассажиров вернуться к выходам на посадку. Причины агрессивного поведения мужчины не сообщаются. Дебошира задержали до выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее пассажир индийской авиакомпании Vistara попытался поцеловать стюардессу, а затем напал на попутчиков, которые попытались его усмирить. Дебошира арестовала полиция.

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      Зарина Дзагоева
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