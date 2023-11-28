Подсчитан заработок Норвегии с конфликта на Украине

NHH: доходы Норвегии от газа на фоне конфликта на Украине достигли 334 млрд крон

В 2022 году Норвегия заработала на поставках газа в Европу 334 миллиарда крон (31,2 миллиарда долларов) благодаря дефициту российского топлива, подтолкнувшего мировые цены вверх. Соответствующие подсчеты опубликовали исследователи из института Норвежской школы экономики (NHH).

Норвегия нарастила экспорт топлива в регион на фоне резкого сокращения поставок из России после начала боевых действий на Украине. В диссертации, которая называется «Военный спекулянт или расноправный участник рынка», исследователи выяснили, что сумма доходов с учетом дефицита российского газа составила более 27 процентов доходов страны от газа.

«Эта оценка вносит нюансы в дебаты о Норвегии как о военном спекулянте, поскольку показывает, какая часть доходов может быть отнесена на счет (конфликта)», — подчеркнули авторы работы. Для расчетов исследователи использовали модель структурной векторной авторегрессии (SVAR). Помимо отсутствия экспорта газа из России, ученые также учли семь факторов, определяющих цену на природный газ с 2016 по 2022 год.

В марте Центральное статистическое бюро Норвегии сообщило, что в 2022 году общегосударственные доходы от продажи нефти и газа составили 1,457 триллиона норвежских крон, или примерно 140 миллиардов долларов. Согласно отчету Национального банка, они достигли 161 миллиарда долларов, что на 150 процентов больше, чем в 2021 году. На этом фоне некоторые представили власти, например Социалистическая левая партия, а также Союз охраны природы и Климатический фонд Норвегии, стали называть страну «военным спекулянтом», объясняя, что страна наживается на кризисе на Украине.