Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:46, 28 ноября 2023Экономика

Подсчитан заработок Норвегии с конфликта на Украине

NHH: доходы Норвегии от газа на фоне конфликта на Украине достигли 334 млрд крон
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Reuters

В 2022 году Норвегия заработала на поставках газа в Европу 334 миллиарда крон (31,2 миллиарда долларов) благодаря дефициту российского топлива, подтолкнувшего мировые цены вверх. Соответствующие подсчеты опубликовали исследователи из института Норвежской школы экономики (NHH).

Норвегия нарастила экспорт топлива в регион на фоне резкого сокращения поставок из России после начала боевых действий на Украине. В диссертации, которая называется «Военный спекулянт или расноправный участник рынка», исследователи выяснили, что сумма доходов с учетом дефицита российского газа составила более 27 процентов доходов страны от газа.

«Эта оценка вносит нюансы в дебаты о Норвегии как о военном спекулянте, поскольку показывает, какая часть доходов может быть отнесена на счет (конфликта)», — подчеркнули авторы работы. Для расчетов исследователи использовали модель структурной векторной авторегрессии (SVAR). Помимо отсутствия экспорта газа из России, ученые также учли семь факторов, определяющих цену на природный газ с 2016 по 2022 год.

В марте Центральное статистическое бюро Норвегии сообщило, что в 2022 году общегосударственные доходы от продажи нефти и газа составили 1,457 триллиона норвежских крон, или примерно 140 миллиардов долларов. Согласно отчету Национального банка, они достигли 161 миллиарда долларов, что на 150 процентов больше, чем в 2021 году. На этом фоне некоторые представили власти, например Социалистическая левая партия, а также Союз охраны природы и Климатический фонд Норвегии, стали называть страну «военным спекулянтом», объясняя, что страна наживается на кризисе на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия отменила все прежние постановления о закрытии КПП

      Отдыхавший с семьей в Таиланде пожилой турист случайно упал с катера и не выжил

      Фанаты затравили украинского футболиста за связь с русской моделью

      Штрафовать за непродажу валютной выручки оказалось невозможно

      Эрдоган заявил генсеку ООН о необходимости судить Израиль за преступления в Газе

      Зеленский принял проект бюджета Украины с дефицитом в 43 миллиарда долларов

      Блокировку автомобилей BMW и Mercedes в России объяснили

      Минобороны России заявило о гибели 15 человек из-за отравленных ВСУ продуктов

      Дженнифер Лоуренс объяснила последние изменения во внешности

      В России захотели узнать мнение граждан о концертах с участием иноагентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости