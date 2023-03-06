Конкурент России рекордно заработал на нефти и газе

Доход Норвегии от продажи нефти и газа за 2022 год вырос в три раза, до 140 млрд долларов

По итогам прошлого года Норвегии удалось получить рекордные доходы от продажи нефти и газа. Об этом сообщает Центральное статистическое бюро страны.

Общегосударственные доходы оцениваются в 1,457 триллиона норвежских крон, или примерно 140 миллиардов долларов. Налоговые поступления, при этом, увеличились почти в три раза по сравнению с уровнем 2021 года, до 844 миллиардов норвежских крон (81,02 миллиарда долларов). Рост по сравнению с 2021 годом способствует профициту бюджета, эквивалентному 26 процентам ВВП королевства.

Основной причиной роста заработка страны стал скачок цен на энергоносители на фоне начала военных действий на Украине. В этих условиях правительство увеличило налоги для компаний нефтегазового сектора. Кроме того, Норвегия, которая является одним из ключевых экспортеров нефти и газа в Европу и конкурентом России в энергетической сфере, в 2022 году нарастила экспорт углеводородов в регион на фоне резкого сокращения поставок из РФ.

В то же время доходы России от нефти и газа в 2022 году принесли федеральному бюджету 10,7 триллиона рублей (около 142 миллиардов долларов). После вступления в силу западных санкций доходы стали значительно снижаться. Например, в феврале они рухнули на 46 процентов в годовом выражении, до 521 миллиарда рублей. Динамика была связана с падением стоимости основного экспортного сорта нефти Urals, а также со снижением экспорта «Газпрома».