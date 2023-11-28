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07:27, 28 ноября 2023Среда обитания

Известный синоптик не стал называть снегопад в Москве «черной метелью»

Синоптик Вильфанд: снегопад в Москве нельзя называть черной метелью

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Сильный снегопад в Москве нельзя называть «черной метелью», в умеренных широтах не бывает такого явления. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

Известный синоптик пояснил, что термин «черная метель» или «черная пурга» используют на Крайнем Севере. «Один, два раза я слышал такое, когда был в экспедициях на Таймыре», — поделился метеоролог.

Речь идет о природном явлении, когда крупные хлопья снега из-за большой скорости ветра летят почти параллельно поверхности земли. Видимость при этом практически теряется. Термин «черная метель» используют в основном жители северных регионов, поэтому называть этим словом происходящее в столице не совсем корректно, добавил Вильфанд.

Ранее другой синоптик заявил, что 26 ноября на Москву обрушится «черная метель» с порывами ветра до 17 метров в секунду. По данным специалиста, виной тому стал так называемый Балканский циклон, растущий в западной акватории Черного моря.

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      Нина Ташевская
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